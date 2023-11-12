ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 847 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Петрова
    Оскорбил весь народ страны, и один его поступок не может смыть вину с него. Он обязан извиниться перед всем народом п...Актёр Серебряков ...
  • саша дмитренко
    что делать,,,народ  простит все кроме лишения  праздничного  дня)))))  а желающие и так 7  отмечаютДень народного ед...
  • HotRS
    Да. А этот день единства неумная попытка заменить 7 ноября. Народ это понимает,. Надо по другому как-то, что ли. Дума...День народного ед...

"Забывчивость дорого обходится", - гости из Азербайджана поплатились за неуважение к российской Фемиде

"Забывчивость дорого обходится", - гости из Азербайджана поплатились за неуважение к российской Фемиде

Politiki.net Очередная провокация, осознанная или нет судите сами - но судя по видео, которое активно распространяется по сети - гости из Азербайджана искали конфликта, и жаждали его продолжения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛС
Людмила Сидорова
Ошибо́чно́ ва́м сердечко о́т меня́.Я с ва́ми не со́гласна́.
Ответить
2 час.
ЮЗ
Юрий Зиновкин
Не разгоняется, а констатируется факт. Пора принимать жесткие меры, пока не поздно, и прекратить раздавать гражданство таким &quot;соотечественникам&quot;. Но власть не хочет ссориться с соседями, поэтому и творится беспредел с участием черножопых. Вон как Путин лебезил перед Токаевым, после того, как он жирно плевал в нашу страну. О чем говорить?!
Ответить
2 час.
Владимир Афроськин
не правильное  мнение ...  в тюрьму  их  всех .
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх