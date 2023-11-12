Politiki.net Очередная провокация, осознанная или нет судите сами - но судя по видео, которое активно распространяется по сети - гости из Азербайджана искали конфликта, и жаждали его продолжения.
"Забывчивость дорого обходится", - гости из Азербайджана поплатились за неуважение к российской Фемиде
Комментарии
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ЛС
Людмила Сидорова
Ошибо́чно́ ва́м сердечко о́т меня́.Я с ва́ми не со́гласна́.
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2 час.
ЮЗ
Юрий Зиновкин
Не разгоняется, а констатируется факт. Пора принимать жесткие меры, пока не поздно, и прекратить раздавать гражданство таким "соотечественникам". Но власть не хочет ссориться с соседями, поэтому и творится беспредел с участием черножопых. Вон как Путин лебезил перед Токаевым, после того, как он жирно плевал в нашу страну. О чем говорить?!
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2 час.
Владимир Афроськин
не правильное мнение ... в тюрьму их всех .
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1 час.
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