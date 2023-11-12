"Забывчивость дорого обходится", - гости из Азербайджана поплатились за неуважение к российской Фемиде

ЮЗ

Юрий Зиновкин

Не разгоняется, а констатируется факт. Пора принимать жесткие меры, пока не поздно, и прекратить раздавать гражданство таким "соотечественникам". Но власть не хочет ссориться с соседями, поэтому и творится беспредел с участием черножопых. Вон как Путин лебезил перед Токаевым, после того, как он жирно плевал в нашу страну. О чем говорить?!