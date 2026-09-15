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Царьград

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ВАКС продлил меры для Ермака и снял электронный браслет

ВАКС продлил меры для Ермака и снял электронный браслет

Высший антикоррупционный суд Украины продлил на 60 дней обязательства для экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

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