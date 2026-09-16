Ормузский пролив открыт, а иранские порты остаются блокированными, утверждают в CENTCOM

По данным Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), с момента возобновления морской блокады Ирана 14 июля ВМС США перехватили 103 торговых судна, связанных с этой страной, которые направлялись в иранские порты или выходили из них.
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