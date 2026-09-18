Шестиместный Tesla Model Y L столкнулся с массовыми жалобами на подвеску — автомобили заметно проседают сзади

Tesla изменила данные о дорожном просвете Шестиместный Tesla Model Y L, выпускаемый на заводе Gigafactory в Шанхае, оказался в центре внимания из-за сообщений владельцев о проблемах с задней подвеской.
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