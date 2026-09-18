iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Шестиместный Tesla Model Y L столкнулся с массовыми жалобами на подвеску — автомобили заметно проседают сзади

Шестиместный Tesla Model Y L столкнулся с массовыми жалобами на подвеску — автомобили заметно проседают сзади

Tesla изменила данные о дорожном просвете Шестиместный Tesla Model Y L, выпускаемый на заводе Gigafactory в Шанхае, оказался в центре внимания из-за сообщений владельцев о проблемах с задней подвеской.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым