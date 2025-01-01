Из Москвы депортировали таджика за намаз на рабочем месте. Намаз на конвейере — остановка производства

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Sergey Ivanov

Ни при чем здесь вера! Они все это устраивают не потому, что так велит Аллах. Просто они таким образом выражают свое презрение к русским. Именно поэтому они свои «намазы» проделывают публично! Сильно сомневаюсь, что они осмелятся проделывать все это где- нибудь в Арабских эмиратах. Но то, что нельзя в Эмиратах- можно в России! Похоже, это стала понимать наша щедрая (к чужим) и долготерпеливая власть. А теперь давайте попробуем посчитать: Из рабочего дня вычтем время молитвы. Вычтем штрафы за простой и дезорганизацию производства. Вычтем расходы на депортацию. И тогда мы вдруг с удивлением обнаружим, что наши дешевые «незаменимые специалисты» обходятся очень дорого! Просто прибыль от «специалиста» получает русский буржуа, а убытки оплачивает русский народ. А ведь эти эксцессы, эта вера напоказ- только первый шаг! И за этим шагом будут следующие шаги. Вот уже кое- где отменяют Новый год и Деда Мороза с елкой и подарками для детишек. (Поклоняться дереву- это харам!) А потом они потребуют себе свое законодательство, свою шариатскую полицию, свои суды... Вот водитель маршрутки остановился, вылез и начал принародно молиться Аллаху. Чепуха? Мелочь? Но если мы уступим им в этом малом- они потребуют от нас следующих уступок. А потом русский, продрав глаза, вдруг с изумлением увидит, что в России не осталось ничего русского! Мы действительно хотим во имя «толерантности, человеколюбия и многонациональности» отдать им то, что и делает нас Народом? Отдать Пушкина. Отдать наших художников, нашу живопись- ибо изображение живых существ противоречит установлениям корана. Мы и в самом деле хотим исчезнуть с лица земли только лишь ради того, чтобы «не сердить» наших «братьев»?