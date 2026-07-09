Разрыв между запросом региона и решением министерства — в 360 раз!

Андрей М

Завезли медицинских работников? Если у них российские дипломы, то.... Или может лучше вообще без медработников? Мне полгода назад операцию хирург из Таджикистана слелал... И не плохо скажу вам.. И очередь на прием к этому хирургу сегодня нескончаемая... Завезли 1,8 медицинских работников-специалистов с дипломами? В то время когда у нас катострафическая нехватка медперсонала! Так может за это людям надо премии выписать, а не ругать?