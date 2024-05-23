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Особый противопожарный режим в России в 2024 году: разъяснение и значение

Особый противопожарный режим в России в 2024 году: разъяснение и значение

Особый противопожарный режим в России в 2024 году: разъяснение и значение Ирина ОрлонскаяВ настоящее время в 23 субъектах Российской Федерации действует особый противопожарный режим.

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