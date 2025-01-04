Сооснователя финансовой пирамиды Finiko Сабирова избили и ограбили в Дубае Эдвард Сабиров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sabirovedward В Дубае (Объединённые Арабские Эмираты, ОАЭ) в ночь на 1 января было совершено нападение на сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова.