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Сооснователя финансовой пирамиды Finiko Сабирова избили и ограбили в Дубае

Сооснователя финансовой пирамиды Finiko Сабирова избили и ограбили в Дубае Эдвард Сабиров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sabirovedward В Дубае (Объединённые Арабские Эмираты, ОАЭ) в ночь на 1 января было совершено нападение на сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова.

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