360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 312 подписчиков

Народная программа: бюджет на социальную сферу в Подмосковье вырос

Народная программа: бюджет на социальную сферу в Подмосковье вырос

В Московской области продолжает расти объем социальных обязательств перед жителями. О ключевых мерах поддержки, финансировании и адресатах социальной политики рассказал депутат Мособлдумы от фракции «Единая Россия» Андрей Голубев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии