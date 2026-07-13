Народная программа: бюджет на социальную сферу в Подмосковье вырос

В Московской области продолжает расти объем социальных обязательств перед жителями. О ключевых мерах поддержки, финансировании и адресатах социальной политики рассказал депутат Мособлдумы от фракции «Единая Россия» Андрей Голубев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии