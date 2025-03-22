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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорина о бронзе в марафоне: «Выходила на старт за победой, но немного не получилось. На последних 5 км судорогой свело икроножную мышцу и трицепс»

Победу в гонке на 50 км классикой в Сыктывкаре одержала Елизавета Маслакова. Второй стала Дарья Канева, Сорина взяла бронзу.

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