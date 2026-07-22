Назло бабушке уши отморожу. Евросоюз судится за право не покупать российский газ

Артур КОНДРАТЕНКО Газовый конфликт между Россией и Европой вступил в новую судебную фазу. Оператор газопровода «Северный поток – 2» швейцарская компания Nord Stream 2 AG подала иск в Суд Евросоюза, требуя отменить ключевой нормативный акт ЕС, который фактически ставит крест на её бизнесе.