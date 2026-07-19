Hormuz Closure Exposes Africa's Energy Dependence on Iran and China

The ongoing restrictions on fuel trade, following the closure of the Strait of Hormuz, have led to widespread energy shortages in several parts of the world, demonstrating the vulnerabilities in many countries' energy security.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)