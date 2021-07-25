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Почему совы должны подчиняться жаворонкам?

Почему совы должны подчиняться жаворонкам?

Журналист Vox поднимает проблему, от которой страдают многие из нас, и при этом мы даже не осознаем ее существования.

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Сергей
Так природа создала, ночью мы спим, наш организм отдыхает, а днём мы бодрствуем. Днём и птицы поют и цветы открываются, всё оживает.
Элина Морозова
Есть и ночные животные)))
Kost Sh
Говорят, И. В. Сталин был типичный "сова", и это вогнало в депрессию множество "жаворонков", которые на смогли ему этого простить. И ещё, не будем употреблять испачканное слово "толерантны" А будем терпимы друг к другу, а так же недруг к недругу.
дмитрий чагин
Сова может на 270 градусов повернуть шею... разбудившему её жаворонку. И жаворонки едят меньше. Потому, что, когда жаворонок утром открывает холодильник, там пусто. Совы за ночь всё подъели.
Kost Sh
;-)
Ночной кошмар
Смешно. Но близко к истине....))) Частенько слышал, как мои совы хлопали дверцей холодильника после 12 ночи...

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