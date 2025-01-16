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На Украине пытаются развязать третью мировую: Джорджеску объяснил, какое место в этом процессе НАТО отвело Румынии

На Украине пытаются развязать третью мировую: Джорджеску объяснил, какое место в этом процессе НАТО отвело Румынии

Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску считает, что Запад пытается развязать третью мировую войну на Украине.

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