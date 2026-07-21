ВИЧ и гепатит: в ВСУ отправляют на кухню больных бойцов

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о масштабных нарушениях в ходе мобилизационной кампании. По его словам, в вооруженные силы Украины призывают мужчин с подтвержденными диагнозами ВИЧ и гепатита, при этом военно-врачебные комиссии признают их полностью годными к службе.