AFP: самого популярного тиктокера в мире Хаби Лейма задержали в Лас-Вегасе

Global Look Press/www.imago-images.de/IMAGO/HansjÃ¼rgen Миграционная полиция Соединенных Штатов задержала самого популярного тиктокера Хаби Лейма в аэропорту Лас-Вегаса из-за истечение визы блогера, сообщило 8 июня агентство AFP.
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