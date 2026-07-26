Морган – «Арсеналу»: «Мы чемпионы самой конкурентной лиги в мире, так что будьте беспощадны и подписывайте настоящих топов»

Британский телеведущий Пирс Морган призвал « Арсенал » подписывать мировых звезд. «У меня только одна просьба к Артете и трансферному королю [спортивному директору] «Арсенала» Берте на это окно: будьте абсолютно беспощадны.
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