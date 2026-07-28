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ФедералПресс

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В подмосковных МФЦ открываются представительства единого расчетного центра ЖКУ

В подмосковных МФЦ открываются представительства единого расчетного центра ЖКУ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 июля, ФедералПресс. Московская область открывает представительства МосОблЕИРЦ в многофункциональных центрах, чтобы жители могли решать вопросы с оплатой коммунальных услуг в одном месте.

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