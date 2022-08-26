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“Единая Россия” усовершенствовала народную программу

“Единая Россия” усовершенствовала народную программу

Секретарь генсовета “Единой России” Андрей Турчак призвал исполнить все положения программы партии на территории республик Донбасса, а помощь республикам и освобожденным территориям должна стать отдельным разделом документа, пишет rostovgazeta.

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