“Единая Россия” усовершенствовала народную программу

Секретарь генсовета “Единой России” Андрей Турчак призвал исполнить все положения программы партии на территории республик Донбасса, а помощь республикам и освобожденным территориям должна стать отдельным разделом документа, пишет rostovgazeta.
Секретарь генсовета “Единой России” Андрей Турчак призвал исполнить все положения программы партии на территории республик Донбасса, а помощь республикам и освобожденным территориям должна стать отдельным разделом документа, пишет rostovgazeta.
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