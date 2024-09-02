Гигантская вечерница: редкий вид летучей мыши обнаружили ученые в лесах Сочи

Гигантская вечерница: редкий вид летучей мыши обнаружили ученые в лесах СочиВ Сочинском национальном парке обитает 19 видов летучих мышей, 7 из которых включены в Красную книгу РФ, 13 видов – в Красную книгу Краснодарского края.
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