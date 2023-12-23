В Ноябрьске откроется новый развлекательный детский центр «Пружина»

В Ноябрьске в первом квартале 2024 года откроется многофункциональный центр для детей «Пружина», в котором будет самый большой в городе многоэтажный лабиринт, рассказал в соцсетях глава города Алексей Романов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии