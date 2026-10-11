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ГТРК Татарстан

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Как узнать сроки капремонта своего дома: все доступные способы от депутата Госдумы

Депутат Госдумы Сергей Колунов в интервью РИА Новости пояснил особенности планирования капитального ремонта многоквартирных домов.

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