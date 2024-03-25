"Цирконы" метили в штаб-квартиру: Организаторам теракта устроили "адову ночь"

Террористы устроили ужасный масштабный теракт в сердце России - Подмосковье. В "Крокус Сити Холле" погибло более сотни человек, и заказчики вполне известны, пусть официально эта информация и не подтверждена.
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