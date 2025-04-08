Мария Шурочкина: «Меня называли «Разгильдяйка из шоу-бизнеса» из-за связи с сестрой Нюшей. Не обидно, я привыкла к этому»

Шурочкина – двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, сестра певицы Нюши. — У синхронисток есть локальные шутки? — Мы все время вспоминаем фразы Татьяны Николаевны: порой она говорила такие смешные фразы, что сдержаться невозможно.