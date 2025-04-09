Опекунов инвалидов с детства освободят от транспортного налога на иномарки в Петербурге

Инициативу поддержали в ЗакСе Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 9 апреля, приняли в первом чтении законопроект, который освобождает от уплаты транспортного налога опекунов инвалидов с детства на машины, произведенные за пределами Евразийского экономического союза.
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