Впервые в истории чемпионата все команды группы E Евро-2024 набрали одинаковое количество очков

На групповом этапе чемпионата Европы по футболу 2024 года, который проходил в Германии с 14 июня по 14 июля, была зафиксирована уникальная ситуация - все четыре участника одной группы набрали одинаковое количество очков.
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