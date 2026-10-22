Граждане России, которые занимают первое место в Центральной и Восточной Европе по объему операций с криптовалютами, могут «перепачкать» так много крипты на иностранных биржах, что криптосанкции будут бесполезны.
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