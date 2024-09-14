Отказ G7 от передачи замороженных активов России Украине. Последствия и новые решения МВФ Ольга ВайленкоЗаявление Международного валютного фонда (МВФ) стало неожиданным поворотом в международной финансовой политике.
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