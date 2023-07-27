Политолог Тохман: Польша ждет приказа от США о вступлении в военный конфликт

Польский политолог Яцек Тохман оценил последний визит главы нацобороны страны Мариуша Блащака в США. По его словам, главной целью поездки было подтвердить поддержку политики Америки по укреплению восточного фланга Североатлантического альянса.
Польский политолог Яцек Тохман оценил последний визит главы нацобороны страны Мариуша Блащака в США. По его словам, главной целью поездки было подтвердить поддержку политики Америки по укреплению восточного фланга Североатлантического альянса.
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