Большинство россиян довольны условиями проживания, а недовольные говорят о высоких ценах

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты очередного мониторингового опроса о жилищных условиях в РоссииВряд ли кто-то будет спорить, что обеспеченность жильем — одна из важнейших характеристик, определяющих уровень жизни и благосостояния граждан.
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