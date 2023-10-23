Большинство россиян довольны условиями проживания, а недовольные говорят о высоких ценах

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты очередного мониторингового опроса о жилищных условиях в РоссииВряд ли кто-то будет спорить, что обеспеченность жильем — одна из важнейших характеристик, определяющих уровень жизни и благосостояния граждан.