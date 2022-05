Создатели Songs of Conquest сделали первые выводы об игре, Embracer Group поделилась финансовым отчётом, Saber Interactive присоединилась к разработке Star Wars: Knights of the Old Republic, на PC Gaming Show 2022 огласят новости по Warhammer 40,000: Space Marine 2, безымянный шутер от создателей The Hong Kong Massacre обзавёлся новым роликом-демонстрацией, на Switch .