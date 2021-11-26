Александр Ганькевич: «Первый матч за сборную будет волнительным. Но жду положительных эмоций и победы»

Форвард сборной России Александр Ганькевич поделился ожиданиями от дебютного матча в составе национальной команды против Италии в квалификации ЧМ-2023.

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