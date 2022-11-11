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Прорыв тепломагистрали устранили в Алматы

Прорыв тепломагистрали устранили в Алматы

В Алматы устранили порыв тепломагистрали по улице Шарипова. В управлении энергетики и водоснабжения Алматы сообщили, что ликвидированы последствия порыва на теплотрассе, произошедшего по улице Шарипова (севернее пересечения улиц Шарипова и Гоголя).

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