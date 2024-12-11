Посол: Босния и Герцеговина так и не ввела санкции против России

Босния и Герцеговина (сокращенно БиГ) так и не ввела санкции против России. Во многом это заслуга Республики Сербской, которая входит в состав БиГ, заявил посол России в этой европейской стране Игорь Калабухов РИА Новости.
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