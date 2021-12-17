Почему человек постоянно жалуется? Мнение психолога

Люди с негативным настроем вызывают раздражение и отторжение. Бесконечные рассказы о том, как всё плохо сталкиваются с защитными механизмами нашей психики, а отсутствие хоть какого-то успеха в жизни собеседника отталкивает от него.
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