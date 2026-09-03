В Нижнем Новгороде открылась выставка фотографий со съемок кинохитов «Мосфильма»

В Нижнем Новгороде открылась фотовыставка «Кино-Дза-Дза! «Мосфильм» — Золотая коллекция триумфов» — совместный проект телеканала «Мосфильм.
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