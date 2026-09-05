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Владимирские новости

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Владимирская область 5 сентября ждёт гроза и ветер до 17 м/с

Владимирская область 5 сентября ждёт гроза и ветер до 17 м/с

В субботу, 5 сентября, во Владимирской области ожидаются сильный дождь, гроза и ветер до 17 метров в секунду.

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