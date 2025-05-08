«Мы вернули себе решимость»: Германия готова сражаться вместе с Украиной против России 

ВАЛЕРИЙ

В какой психушке откопали это существо по кличке "фройдинг"? А оно немцев спрашивало, - готовы ли они воевать с Россией? Моё личное мнение - если спросит, то ему навтыкают черенками от лопат полную панамку пи@дюлей. А не спросит, то и без вопроса - наваляют.