14 сентября 1916 года родилась Екатерина Ивановна Зеленко

110 лет назад, 14 сентября 1916 года, родилась Екатерина Зеленко – первая и единственная женщина, совершившая воздушный таран.
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