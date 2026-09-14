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14 сентября 1916 года родилась Екатерина Ивановна Зеленко

14 сентября 1916 года родилась Екатерина Ивановна Зеленко

110 лет назад, 14 сентября 1916 года, родилась Екатерина Зеленко – первая и единственная женщина, совершившая воздушный таран.

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