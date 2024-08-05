Эксперт объяснил частое появление радуги в Москве

Главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Елисеев объяснил, почему в Москве стала чаще появляться радуга.
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