Район Гуанси заключает крупные инвестиционные контракты

Южно-китайский Гуанси-Чжуанский автономный район (Guangxi Zhuang autonomous region) заключил 52 сделки на конференции в понедельник, направленной на привлечение частных инвестиций для обеспечения высококачественного развития.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии