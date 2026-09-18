Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

39 024 подписчика

«В Средней Азии растерзали бы»: «горячий» насильник-неудачник оказался «отмороженным» - на женщину напал, когда она была с парнем

«В Средней Азии растерзали бы»: «горячий» насильник-неудачник оказался «отмороженным» - на женщину напал, когда она была с парнем

Подмосковные следователи, сообщив о мере пресечения «огненному» персонажу, уточнили и некоторые детали дела, показывающие, что план у насильника был ещё «гениальнее», чем казался.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Serge
Sergeизменено

"Пытавшегося изнасиловать женщину под дулом пистолета в Подмосковье отправили под арест..." - великое достижение, блин, нечасто в России такое случается :( Ну, и что дальше - как обычно, припугнут и отпустят?

Профиль пользователя Константин Самарин
Константин Самаринизменено

А что парень девушки? Удалился, или наблюдал со стороны? После такого его поведения, становится понятно, почему "ценные специалисты" так наглеют. Твою девушку под пистолетом уводит насильник, а ты лезешь прятаться под куст? Где вы русские парни, почему жметесь по углам, при виде мигранта? Кончились русские "мужским достояним были, мужская отвага и честь". Что от этого осталось?