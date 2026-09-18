«В Средней Азии растерзали бы»: «горячий» насильник-неудачник оказался «отмороженным» - на женщину напал, когда она была с парнем

Подмосковные следователи, сообщив о мере пресечения «огненному» персонажу, уточнили и некоторые детали дела, показывающие, что план у насильника был ещё «гениальнее», чем казался.
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"Пытавшегося изнасиловать женщину под дулом пистолета в Подмосковье отправили под арест..." - великое достижение, блин, нечасто в России такое случается :( Ну, и что дальше - как обычно, припугнут и отпустят?
на кол черной сракой!
Забить камнями насильника да и дела конец...
А что парень девушки? Удалился, или наблюдал со стороны? После такого его поведения, становится понятно, почему "ценные специалисты" так наглеют. Твою девушку под пистолетом уводит насильник, а ты лезешь прятаться под куст? Где вы русские парни, почему жметесь по углам, при виде мигранта? Кончились русские "мужским достояним были, мужская отвага и честь". Что от этого осталось?
Пусть в Госдуме отражают кого-нибудь или родн., может тогда зашевелиться