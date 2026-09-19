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Что обеспечило рост ВВП страны во втором квартале, и каких результатов ждать по итогам года

Что обеспечило рост ВВП страны во втором квартале, и каких результатов ждать по итогам года

По итогам первых трех месяцев 2026-го ВВП России показал отрицательную динамику. Однако март стал переломным – многие отрасли продемонстрировали уверенный рост, который сохранился во втором квартале и на старте третьего.

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