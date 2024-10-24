Как сэкономить место в квартире и не жить в тесной коробке

Обустройство интерьера – это совсем непросто, особенно если она не отличается большими габаритами. Стоит лишь ошибиться с отделкой, подобрать неправильную мебель или халатно подойти к вопросу планировки, как квартира схлопнется до размеров спичечной коробки.
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