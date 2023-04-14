Терапевт Александрова рассказала, как избежать заражения клещевым энцефалитом

Клещевой энцефалит, который может развиться после укуса насекомого, очень опасен. О том, как избежать заражения этой болезнью, рассказала врач-терапевт высшей квалификационной категории Ольга Александрова.
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