Слово и дело

9 390 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Иванова
    Не понимаю восторга.Сгенерированная н...
  • Евгений Акимов
    Можете оправдывать, можете опровергать, можете замалчивать и разоблачать, факт остается фактом, уголовники стали неот...«Он был подсобным...
  • Людмила
    давно пора гнать этого   "реформатора " !😡«Петербуржцы за т...

Терапевт Александрова рассказала, как избежать заражения клещевым энцефалитом

Терапевт Александрова рассказала, как избежать заражения клещевым энцефалитом

Клещевой энцефалит, который может развиться после укуса насекомого, очень опасен. О том, как избежать заражения этой болезнью, рассказала врач-терапевт высшей квалификационной категории Ольга Александрова.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх