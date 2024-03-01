Эксперты спрогнозировали достижение Россией научного лидерства к 2030 году

К 2030 году по количеству промышленных роботов Россия должна войти в число 25 ведущих стран, а совокупную мощность отечественных суперкомпьютеров необходимо увеличить минимум в 10 раз, заявил Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.