Эксперты спрогнозировали достижение Россией научного лидерства к 2030 году

К 2030 году по количеству промышленных роботов Россия должна войти в число 25 ведущих стран, а совокупную мощность отечественных суперкомпьютеров необходимо увеличить минимум в 10 раз, заявил Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.
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