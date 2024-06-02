В Краснодарском крае открылся культурно-деловой центр «Геленджик Арена»

Участие в открытии центра приняли министр культуры России Ольга Любимова, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, министр культуры региона Виктория Лапина и директор «Геленджик Арены» Дарья Дьякова.
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