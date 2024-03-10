Сырский предложил платить бойцам ВСУ в два раза больше

Военнослужащие Украины, находящиеся на передовой, могут начать получать зарплату в два раза больше. Такое предложение внес главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, рассказал народный депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко.
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