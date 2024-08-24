Первая женщина из ВСУ в нашем плену в Курской области: В чём призналась та, что шла убивать русских?

Количество боевиков, сдавшихся нашим бойцам в плен в Курской области, поражает. Практически ежедневно приходят видеоподтверждения факта - очередного сдающегося в плен десятка, а то и нескольких десятков выбравших жизнь украинцев.
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