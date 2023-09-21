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В Астраханскую область ввезли в два раза больше импортных овощей и в четыре раза - фруктов

В Астраханскую область ввезли в два раза больше импортных овощей и в четыре раза - фруктов

Более 25 тысяч тонн импортной растительной продукции ввезено в Астраханскую область с начала 2023 года, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

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